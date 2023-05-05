حياة كريمة فى أسوان.. تبطين ترع ومحطات مياه شرب ومدارس جديدة فى كوم أمبو.. صور

تشهد قرى محافظة أسوان، تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، من خلال إنجازات غير مسبوقة بمشروعات المبادرة الرئاسية بقرى أسوان.

جهود كبيرة توليها القيادة السياسية، فى توفير جميع الخدمات للمواطنين من خلال مبادراتها الرئاسية التى تُطلقها للارتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم.

ومبادرة حياة كريمة، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تعد من أكبر وأضخم المبادرات المجتمعية، فى تاريخ الدولة المصرية، التى نجحت فى توحيد صفوف كافة مؤسسات الدولة وهيئاتها الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى للمشاركة فى أنشطة المبادرة.

واقتربت مشروعات حياة كريمة فى أن تؤتى ثمارها، حيث تم قطع شوط كبير فى أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالعديد من قرى ونجوع محافظة أسوان المستهدفة والمشاريع التنموية، وحولت مشروعات حياة كريمة، الأحلام إلى واقع ملموس بعد نهو المشروعات التى تخدم المواطن البسيط والتى تحول القرية المصرية إلى مدينة من حيث الخدمات العامة والمرافق الأساسية.

ففى قرى ونجوع محافظة أسوان، يجرى متابعة استكمال المشروعات والمرافق اللازمة، وفق التوقيتات الزمنية المقررة، كما يجرى العمل على انتهاء وتسليم مشاريع اسكان وأسواق ومواقف سيارات حضارية وتوصيل شبكات الغاز الطبيعى للمنازل، وإنشاء مدارس جديدة وتطوير مدارس اخرى، وانشاء مستشفيات حديثة، وكذلك تدشين محطات مياه شرب ومحطات صرف صحى ومشروعات خدمية فى شتى المجالات التنموية. يأتى ذلك بالتزامن مع قرب تشغيل هذه المشروعات، سواء كانت فى قطاعات البنية الأساسية، والمرافق العامة أو فى القطاعات الخدمية المختلفة، بما يعود بالنفع على المواطنين المقيمين بالقرى والنجوع، ليجنوا ثمار هذه الإنجازات.

ومن القرى المدرجة بمحافظة أسوان، قريتى العباسية وحجازة وتوابعهما بمركز كوم أمبو، وتجرى فيها نحو 55 مشروع والتى تخدم 71.5 ألف من المواطنين والأهالى بالقريتين، ومن المشروعات مشروعات تبطين ترعتى طلعت 1 و2، وإنشاء محطة الرفع، وإحلال وتجديد المحولات وأعمدة الكهرباء بقرية العباسية وتوابعها، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء مدرسة نجع العرب الابتدائية وكوبرى ترعة نجع العرب وإنشاء لوحة توزيع الكهرباء ورفع كفاءة مركز الشباب بقرية حجازة، فضلاً عن عدد من المشروعات التنموية والخدمية الأخرى بإجمالى 34 مشروعا بقرية العباسية و21 مشروع بقرية حجازة حيث تراوحت نسب التنفيذ فى مختلف المشروعات ما بين 60 إلى 100 %.

كما شهدت العديد من مراكز الشباب والأندية التى تم تطويرها أو رفع كفاءتها أو إنشاؤها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة ".

وينشر "اليوم السابع" عدد من المشروعات التى تم إنشاؤها ضمن المبادرة الرئاسية، ويتم تنفيذ حزمة من المشروعات تضم مشروعات فى كافة القطاعات، أوشكت على الانتهاء، علاوة على تنفيذ أعمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والمدارس والبنية التحتية وتشمل مشروعات المبادرة الرئاسية، مختلف القطاعات الخدمية، منها مشروعات إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء كذلك مشروعات تغيير الخطوط وتجديد شبكات الكهرباء من محولات وأعمدة، وتتواصل نجاحات مشروعات المبادرة الرئاسية.

ويتم تنفيذ مشروع مد وتدعيم شبكات الكهرباء بالقرية الرئيسية وتوابعها، لتساهم هذه المشروعات فى تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالقرية وتوابعها وعلى رأسها خدمات توصيل الكهرباء، ومشروع إحلال وتجديد شبكة الكهرباء ما بين إحلال محولات وأعمدة وأسلاك معزولة وكشافات ومشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية ورفع قدرات المحولات الكهربائية بالقرية الرئيسية وتوابعها للمساهمة فى تحسين الخدمة للمشتركين، من خلال تطوير ورفع كفاءة جهد الشبكة واستقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجودة.

جدير بالذكر، أن معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة، تشمل فى مرحلتها الأولى 100 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 2000 مشروع بمختلف قطاعات العمل العام منها 844 مشروعا تم الانتهاء منها، فيما جار العمل بـ 990 مشروعا أخرى، ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى القرى المستهدفة إلى 39 وحدة محلية قروية أم و116 قرية تابعا و380 نجعا، وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية، وهو الذى يتوازى مع 19 مشروعا للإدارة المحلية حققت فيهم المحافظة معدلات تنفيذ عالية.