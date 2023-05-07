حملة لمكافحة ظاهرة انتشار الغربان فى محافظة الإسماعيلية.. اعرف التفاصيل

الإسماعيلية- صبرى غانم

بدأت إدارة مكافحة القوارض في مديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية، تنفيذ حملة مكبرة للتخلص من الغربان في محافظة الإسماعيلية بعدما ارتفعت نسبة انتشارها بشكل كبير في أحياء المدينة الثلاث بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الحالية.

وتأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وبإشراف من المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، المهندس إسماعيل العطار وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، وبمشاركة المهندس ياسر عبد القادر.

ومن جانبه، أكد المهندس محمود عبد القادر مدير عام المكافحة في مديرية الزراعة بالإسماعيلية، على إن هذه الحملة تأتي عقب رصد ازدياد إعداد طيور الغربان عن معدلها الطبيعي، وذلك طبقا للدراسة التي اعدتها إدارة المكافحة.

ولفت إلى إن طيور الغربان تتسبب في نشر التلوث وإحداث حالة من إزعاج المواطنين بخاصة المرضي وكبار السن، كما أنها تتسبب في إحداث حالة من الرعب والزعر بين ربات البيوت والأطفال بسبب بناء أعشاشها في شرفات المنازل ومداخل العمارات والبنايات.

وأشار مدير عام المكافحة في مديرية الزراعة بالإسماعيلية، إلى أن الحملة تقام لمكافحة الغربان ولكن بما لا يخل بالتوازن البيئى، وذلك حتى يتم الوصول للمستهدف من خفض أعداد الغربان.

من جانبه، تابع المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء هنرى إبراهيم معاون المحافظ والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة جهود حملة مكافحة الغربان من خلال رصد كل تحركات فرق الحملة.

وتعد طيور الغربان من أخطر الطيور التي تضر بمحصول الذرة وخاصة في مرحلة النمو لأنه يقوم باقتلاع نباتات الذرة بعد الانبات مباشرة، ويذكر بعض الخبراء في الزراعة إن الحل للقضاء على ظاهرة الغربان إما بضع سم في عيش فينو وتوزيعه في أطراف الأرضي وخاصة الأماكن القريبة من الأشجار وسلوك الكهرباء، أو اصطياد غراب أو أكثر حسب مساحة الأرض وتعليقهم في وسط الأرض.