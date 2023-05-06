حملة تموينية على محطات الوقود والمخابز بالإسماعيلية.. اعرف التفاصيل

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود، وخاصة عقب قرار تحريك أسعار السولار والذي أقرته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وذلك من أجل ضبط المتلاعبين بالأسعار.

تمكنت مباحث تموين الإسماعيلية بالتعاون والتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والتي تتمثل في إدارة تموين المركز، من ضبط أحد محطات الوقود والتي قامت بتجميع كمية تقدر ب 4509 لتر من السولار.

كما تم ضبط كمية قدرها طن من الفواكة المجمدة بدون بيانات، بالإضافة إلى ضبط 5 طن من الردة بدون فواتير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي السياق ذاته، وخلال الحملات التموينية المستمرة للرقابة على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تم تحرير 19محضر لعدم الإعلان عن الأسعار و13 محضر لعدم حمل شهادة صحية و3 محاضر سلع مجهولة المصدر.

وفي مجال الرقابة على المخابز البلدية، تم ضبط أحد المخابز لتصرفه في كمية تقدر ب 2 شيكارة دقيق بلدي مدعم.

هذا إلى جانب تحرير 14 محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن و6 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و4 محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن و12 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و20 محضر لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضرين توقف عن الإنتاج.

وشدَّد بشارة على متابعة تكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية التموين والتجارة الداخلية والمراكز والمدن لإحكام الرقابة على الأسواق ومحطات الوقود من أجل ضبط المخالفين.