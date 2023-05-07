جامعة الزقازيق تحتفل باليوم العالمى لمرضى أنيميا البحر المتوسط "الثلاسيميا"

الشرقية فتحية الديب

نظمت جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، احتفالية بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمركز العلمى بمستشفى الجراحة الجديد، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمى لمرضى أنيميا البحر المتوسط (الثلاسيميا)، تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلى، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد عنانى، عميد كلية الطب.

حضر المؤتمر الدكتور تامر حسان، رئيس وحدة أمراض الدم، والدكتورة ليلى الشريف، أستاذ أمراض الدم ورئيس مجلس إدارة جمعية أنيميا البحر المتوسط، والدكتور محمد بشير وكيل كلية الطب بجامعة الزقازيق، وعدد من الأطباء وأعضاء مجلس النواب.

أكد الدكتور تامر حسان، رئيس وحدة أمراض الدم والأورام بجامعة الزقازيق، أن مرض (الثلاسيميا) أو أنيميا البحر المتوسط هو اضطراب وراثى فى خلايا الدم، ويوصف بانخفاض مستوى الهيموجلوبين وانخفاض عدد كريات الدم الحمراء عن المعدل الطبيعى، ويرجع السبب فى ظهور أعراض الأنيميا كالإجهاد والتعب وغيرها، إلى نقص الهيموجلوبين وهى المادة الموجودة فى خلايا الدم الحمراء والمسؤولة عن حمل الأكسجين.

وأشار "حسان" تعد الثلاسيميا مرضاً خطيراً يهدد الحياة، وقد يسبب مضاعفات خطيرة إذا لم يتم علاجه والسيطرة عليه، لذا يطلق عليه اسم فقر الدم القاتل بسبب الحمل الزائد للحديد فى الجسم، مما يؤثر سلباً على وظائف أعضاء الجسم.

وأضاف رئيس وحدة أمراض الدم والأورام بجامعة الزقازيق، أن المؤتمر الأول "للثلاسيميا" بجامعة الزقازيق هدفه تقديم كل ما هو حديث ومفيد فى طرق وأساليب علاج مرضى "الثلاسيميا"، كما وتضمنت فعاليات اليوم الأول مناقشات علمية للأطباء لبحث كل ما هو جديد فى علاج المرض، بينما يتضمن اليوم الثانى تثقيف المرضى بهدف زيادة الوعى وتحسين الممارسات.

وفى نهاية المؤتمر وعد أعضاء مجلس النواب المرضى، بتقديم طلب لوزير الصحة لمناشدته بالموافقة على إدراج علاج جديد وتوفيره لصالح المرضى.



















