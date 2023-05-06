جامعة الزقازيق تحتفل باليوم العالمى لأنيميا البحر المتوسط "الثلاسيميا" غدا

الشرقية- إيمان مهنى

تنظم وحدة أمراض الدم بكلية الطب جامعة الزقازيق ، غدًا الأحد، احتفالية كبري بمناسبة اليوم العالمي لمرض أنيميا البحر المتوسط "الثلاسيميا"، والذي تستضيفه جامعة الزقازيق للمرة الأولي، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، وإشراف الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري.

وافاد بيانا: ان أعمال المؤتمر غدًا الأحد الموافق 7 مايو بقاعة المؤتمرات الكبري بجامعة الزقازيق، وتستمر فعالياته لمدة يومان، ويتضمن المؤتمر تقديم أحدث البرامج العلمية والطبية والعلاجية الهامة من خلال استضافة كوكبة من أساتذة كليات الطب.

أكد الدكتور تامر حسان رئيس وحدة أمراض الدم والأورام بجامعة الزقازيق، أن مرض الثلاسيميا أو أنيميا البحر المتوسط هو اضطراب وراثي في خلايا الدم، ويوصف بانخفاض مستوى الهيموجلوبين وانخفاض عدد كريات الدم الحمراء عن المعدل الطبيعي، ويرجع السبب في ظهور أعراض الأنيميا كالإجهاد والتعب وغيرها، إلى نقص الهيموجلوبين وهي المادة الموجودة في خلايا الدم الحمراء والمسؤولة عن حمل الأكسجين.

وأشار "حسان" تعد الثلاسيميا مرضاً خطيراً يهدد الحياة، وقد يسبب مضاعفات خطيرة إذا لم يتم علاجه والسيطرة عليه، لذا يطلق عليه اسم فقر الدم القاتل بسبب الحمل الزائد للحديد في الجسم، مما يؤثر سلباً على وظائف أعضاء الجسم.

وأضاف رئيس وحدة أمراض الدم والأورام بجامعة الزقازيق، أن المؤتمر الأول "للثلاسيميا" بجامعة الزقازيق يهدف إلي تقديم كل ما هو حديث ومفيد في طرق وأساليب علاج مرضي "الثلاسيميا" حيث تتضمن فعاليات اليوم الأول مناقشات علمية للأطباء لبحث كل ما هو جديد في علاج المرض، بينما يتضمن اليوم الثاني تثقيف المرضي بهدف زيادة الوعي وتحسين الممارسات.