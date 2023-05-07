توريد 61 ألفا و861 طن قمح للشون والصوامع بالغربية

أعلنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين قسم صيانة الحبوب بيان بتوريد القمح المحلى موسم 2023 حيث بلغ ما تم توريده إلى 22 صومعة وشونة بنطاق المحافظة بلغ 61 ألف و861 طن قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة حتى الآن منذ بداية موسم حصاد المحصول.

وأوضحت المديرية فى بيانها أن شون البنك الزراعى استقبلت اليوم، 2909,239 طن وبلغ ما سبق توريده 23223,812 طن وبلغ الاجمالى 26133,051 طن.

واستقبلت صوامع شركة المطاحن اليوم 2580.613 طن وبلغ ما سبق توريده 22588.500 طن، باجمالى25169.113 طن، كما استقبلت شون الشركه المصرية القابضة اليوم 933.316 طن، وبلغ ما سبق توريده 9625.775 طن بإجمالى 10559,091 طن، وبلغ إجمالى ما تم توريده اليوم بمحافظة الغربية 6423,168 طن، وبلغ ما سبق توريده 55438,087 طن، بإجمالى 61861.225 طن.