اليوم السابع
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"تنظيم الاتصالات" بالمركز الخامس فى صافى أرباح الهيئات الاقتصادية

الأحد، 07 مايو 2023 06:00 م
"تنظيم الاتصالات" بالمركز الخامس فى صافى أرباح الهيئات الاقتصادية جهاز تنظيم الاتصالات
كتبت هبة السيد

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حقق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المركز الخامس في ترتيب صافي أرباح الهيئات الاقتصادية خلال السنة المالية 2021/2022 الصادر عن وزارة المالية، محققا 5855 مليون جنيه بنسبة زيادة 24% عن ربح الجهاز في العام المالي السابق 2021/2020 حسبما نقل الموقع الإلكتروني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
 
جاء ذلك تعظيما لإيرادات الجهاز ومدفوعا بالإجراءات التي اتخذها لتطوير سوق الاتصالات، على رأسها منح التراخيص وإتاحة ترددات جديدة، كان لها بالغ الأثر في زيادة الإيرادات، فضلا عن تطبيق سياسة ترشيد الإنفاق.
 
 

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