"تنظيم الاتصالات" يرفع كفاءة التغطية بالمنافذ الحدودية مع السودان بـ70 مليون جنيه

كتبت هبة السيد

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، بتمويل إنشاء وتشغيل محطات تليفون محمول لرفع كفاءة التغطية بخدمات الاتصالات بالمنافذ الحدودية مع دولة السودان والطرق المؤدية إليها وخاصة بمنطقتي منفذ قسطل ومنفذ أرقين، وذلك عن طريق إنشاء 13 محطة تغطية للتليفون محمول بتكلفة إجمالية 70 مليون جنيه ممولة من صندوق الخدمة الشاملة بالجهاز.

ويأتي ذلك في إطار دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تطوير ونشر خدمات الاتصالات بكافة أنحاء الجمهورية بهدف تعزيز الترابط القومي والاجتماعي والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي، وتماشيًا مع توجهات الدولة المصرية بتوفير الخدمات الأساسية بكافة المنافذ الحدودية وعلى الطرق المؤدية إليها.

كما وجه الجهاز القومي تنظيم الاتصالات، شركات المحمول بتوفير محطات تغطية متنقلة ومنافذ بيع على المنافذ الحدودية الجنوبية، مما يساهم في تسهيل وتأمين عودة أبناء مصر المتواجدين بالسودان، وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لجهود الدولة في احتواء تداعيات الأحداث الجارية.

وصندوق الخدمة الشاملة، بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، هو الصندوق المعني بتمويل مشروعات الخطة القومية للاتصالات والمعلومات ومشروعات البنية التحتية اللازمة لتوفير خدمات الاتصالات الأساسية، حيث قام الجهاز في وقت سابق ومن خلال الصندوق بطرح وتمويل مشروعات إنشاء وتشغيل وتقديم خدمات التليفون المحمول لعدد 107 منطقة عمرانية و52 طريق استراتيجي بكافة أنحاء الجمهورية بإجمالي أطوال 5668 كم وبتكلفة إجمالية وصلت إلى 2.8 مليار جنيه مصري.