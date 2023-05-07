تموين الأقصر: توريد 1758 طن قمح حتى الآن للشون والصوامع

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر ، عن مواصلة مديرية التموين بمحافظة الأقصر ولجان فرز واستلام القمح الجديد، حيث بلغ إجمالي تراكمي ما تم توريده كمية قدرها 1758 طنا و29 كيلو قمح محلي ببنكر إسنا، ضمن موسم توريد القمح والذي بدأ 18 أبريل الجارى لعام 2023 م ويستمر حتى نهاية أغسطس 2023م، طبقاً للقرار الوزاري المشترك رقم 47 لسنة 2022 من خلال الصوامع والبناكر والشون بدائرة المحافظة.

وأضافت محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه قامت مديرية تموين الأقصر باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان نجاح عملية الحصاد والتخزين، والانتهاء من جاهزية المواقع التخزينية بالمحافظة البالغ عددها 4 مواقع "إسنا - أرمنت"، والتي تبلغ سعتها التخزينية 34 ألف طن موزعة كالآتي: 28 ألف طن بشونة وبنكر إسنا و6 آلاف طن بصومعة وشونة أرمنت، وإنه تم تبخيرها وتجهيزها تمام التجهيز، من حيث لجان الاستلام مع توفير كل السبل التي تؤدي إلى تسهيل عملية التوريد.

جدير بالذكر، أنه تمت الموافقة من قبل رئيس مجلس الوزراء على حافز إضافي لتوريد القمح ليصل سعر الأردب وزن 150 كيلو جرام إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بعد التنسيق بين الوزارات المعنية، والتي تعتبر خطوة هامة لتحفيز المزارعين، وأن هذا القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، والذي يساهم في دعم المزارع المصري، وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كما يساهم القرار في تخفيض الفاتورة الاستيرادية و تحقيق الأهداف المنشودة لتشجيع المزارعين على توريد كميات كبيرة من القمح المحلي، والأمر الذي يوفر العملة الصعبة اللازمة للاستيراد من الخارج، كما سيشجع أيضاً المزارعين على التوسع في زيادة المساحات المنزرعة أقماح مستقبلاً.

ومن المتوقع أن تصل نسبة توريد القمح المحلي بالمحافظة هذا العام إلى 100 % من المستهدف، وتبدأ مواعيد عمل لجان استلام القمح المحلى "الفترة الأولى)"، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا - ( الفترة الثانية ) ومن الساعة السادسة مساءا وحتى الساعة الثامنة مساءاً، وفي حالة وجود أي تزاحم سوف يتم مد عمل اللجان لتسهيل عملية التوريد والاستلام من كافة المزارعين، وفي حالة وجود مزارعين في أماكن بعيدة عن المواقع التخزينية " اسنا – أرمنت " سوف يتم عمل نقطة تجميع قريبة منهم ببندر الأقصر كما تم في العام الماضي، وتعمل المديرية على إزالة كافة العوائق والمشكلات التي تواجه المزارعين لتيسير عملية التوريد.