تلاميذ رابعة وخامسة ابتدائى بالجيزة يؤدون اليوم امتحانى العلوم والمهارات المهنية

كتبت - مرام محمد

يواصل طلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي بمحافظة الجيزة اليوم الأحد، أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول"، والتى تستمر حتى 23 مايو 2023، وفقا للجداول المعلنة من قبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

ووفقا لجدول الامتحانات المُعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، يؤدي طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي اليوم امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية، ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحان مادة العلوم، كما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة اللغة العربية.

وأكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تفعيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية وربطها بغرف عمليات دواوين الإدارات التعليمية للوقوف على أى مشكلات أو معوقات والعمل على حلها بشكل فورى وسريع، منبها على مديرى عموم الإدارات التعليمية بالمرور اليومي لمتابعة سير أعمال الامتحانات مع توفير سبل الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب.

وأكد على تواجد موجه مقيم داخل اللجان وعدم اصطحاب الهاتف المحمول للطلاب والملاحظين للجان نهائياً لعدم المساءلة القانونية وإلغاء امتحان المخالفين للتعليمات، منبها على توفير سبل الراحة والهدوء من خلال المتابعات الميدانية لتذليل العقبات بالتعاون مع جميع الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة.