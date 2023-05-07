اليوم السابع
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تلاميذ رابعة وخامسة ابتدائى بالجيزة يؤدون اليوم امتحانى العلوم والمهارات المهنية

الأحد، 07 مايو 2023 09:00 ص
تلاميذ رابعة وخامسة ابتدائى بالجيزة يؤدون اليوم امتحانى العلوم والمهارات المهنية طلاب رابعة وخامسة ابتدائى بالجيزة
كتبت - مرام محمد

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يواصل طلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي بمحافظة الجيزة اليوم الأحد، أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول"، والتى تستمر حتى 23 مايو 2023، وفقا للجداول المعلنة من قبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

ووفقا لجدول الامتحانات المُعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، يؤدي طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي اليوم امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية، ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحان مادة العلوم،  كما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة اللغة العربية.

وأكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تفعيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية وربطها بغرف عمليات دواوين الإدارات التعليمية للوقوف على أى مشكلات أو معوقات والعمل على حلها بشكل فورى وسريع، منبها على مديرى عموم الإدارات التعليمية بالمرور اليومي لمتابعة سير أعمال الامتحانات مع توفير سبل الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب.

وأكد على تواجد موجه مقيم داخل اللجان وعدم اصطحاب الهاتف المحمول للطلاب والملاحظين للجان نهائياً لعدم المساءلة القانونية وإلغاء امتحان المخالفين للتعليمات، منبها على توفير سبل الراحة والهدوء من خلال المتابعات الميدانية لتذليل العقبات بالتعاون مع جميع الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة.


امتحانات صفوف النقل

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التربية والتعليم

وزارة التعليم

نظام امتحانات النقل 2023

وزارة التربية والتَعليم

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موعد امتحانات صفوف النقل

جدول امتحانات صفوف النقل

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثالث الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الابتدائي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثاني الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الصف الأول الثانوي

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023



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