تعليم قنا: انتظام امتحانات الصفين الرابع والخامس وغرفة عمليات لحل أى معوقات

قنا صابر سعيد

أعلن محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، انتظام امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي لمادتى اللغة العربية والتربية الدينية للعام الدراسي 2022-2023م

وقال السيد، إن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تعمل على مدار الساعة لحل أي مشكلات قد تعوق سير العملية الامتحانية والعمل على حلها، لافتًا أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحاناتهم بالصف الرابع الإبتدائى 80600 طالب وطالبة ويبلغ إجمالي طلاب الصف الخامس الإبتدائى 78427 طالب وطالبة على مستوى المحافظة.

وشدد السيد، على توفير سبل الأمن والطمأنينة وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحاناتهم على الوجه الأمثل، مع التنبيه على عدم اصطحاب الهواتف سواء للطلاب أو الملاحظين داخل اللجان.

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم قا، إلى أن الإدارات كان قد انتهت من توفير التجهيزات اللازمة باللجان وتهيئتها بالشكل اللازم لاستقبال الطلاب وتم التنبيه على اتباع كافة الضوابط والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات وتنفيذ التعليمات الخاصة بالأمن وحظر استخدام التليفون المحمول داخل اللجان، وكذلك رفع درجة الاستعدادات القصوى بشأن الخطة العامة لتأمين الامتحانات بالتنسيق مع الجهات الأمنية ، ولم يتم رصد أى تجاوزات أو معوقات تؤثر على أعمال الامتحانات.