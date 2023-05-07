تعليم الغربية: التزام جميع المدارس بالضوابط الامتحانية ولا شكاوى من الامتحانات

الغربية محمد طارق

قام اليوم ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ، بمتابعة سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023، بإدارات غرب وشرق طنطا وقطور.

في بداية الجولة قام وكيل الوزارة بمتابعة إدارة غرب طنطا التعليمية، حيث تفقد مدرسة الشهيد محمد إبراهيم الخولي الثانوية العسكرية بنين (الأحمدية الثانوية سابقا) للاطمئنان إلى سير امتحانات المرحلة الثانوية الالكترونية بصورة جيدة، وعدم وجود أي شكاوى من الامتحان أو من الاتصال الالكتروني، حيث يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان الكترونياً بالتابلت التعليمي.

ثم توجه بعدها إلى مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية التابعة لنفس الإدارة، للاطمئنان إلى سير امتحانات النقل بالصف السادس الابتدائي بدون أي مشكلات أو شكاوى.

وأثناء متابعته لإدارة شرق طنطا التعليمية، تفقد "حسن" مدارس ملحق المعلمين الابتدائية، والشهيد محمد كامل نور الإعدادية بنات، ومصطفى كامل الابتدائية المشتركة، واطمأن إلى توفير الجو المناسب لجميع الطلاب، واختتم وكيل الوزارة جولة المتابعة بمدرسة قطور الإعدادية الحديثة بنين، لمتابعة سير الامتحانات بالمرحلة الإعدادية، والاطمئنان إلى انتظام العمل بجميع المدارس والمراحل.

وخلال المتابعة للجان الإدارات الثلاث، وجه وكيل الوزارة بضرورة إغلاق بوابات المدارس، وعدم السماح بتواجد أولياء الأمور قبل أو أثناء أو بعد الامتحان، والتزام المتابعين بالمرور على جميع اللجان والاطمئنان إلى توفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، كما وجه بضرورة عدم استخدام المزيل بالشيت الورقي داخل الكنترول، وختم ورقة الأسئلة بختم المدرسة، والحفاظ على سرية العمل داخل الكنترول وتأمينه، ورصد الدرجات بالشيت الورقي والالكتروني أولً بأول، ووجه أيضاً بضرورة عدم السماح بدخول الهاتف المحمول برفقة أي من الطلاب أو المعلمين، وعدم السماح بالغش بأي وسيلة، وتوفير الإضاءة والتهوية الجيدة داخل اللجان، والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وعدم السماح بالنزول إلى الحمامات إلا برفقة معاون للطلاب، أو معاونة للطالبات، بالإضافة إلى توزيع التغذية المدرسية لجميع الطلاب فور وصولها، بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها.

الجدير بالذكر أن طلاب الصف السادس الابتدائي يؤدون اليوم امتحانات مادتي العلوم واللغة الإنجليزية، ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي العام مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، أما طلاب الثاني الإعدادي المهني، فيؤدون امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي، ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحانات مادتي اللغة العربية والتربية العسكرية، ويؤدي طلاب الصف الثاني والثالث الصناعي، والثاني والرابع التجاري والفندقي، والثاني الزراعي، مواداً مختلفة تبعاً لتخصصاتهم بالتعليم الفني.