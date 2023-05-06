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وكيل تعليم الغربية يتابع امتحانات الفصل الدراسى الثانى من داخل غرفة عمليات المديرية

السبت، 06 مايو 2023 04:30 م
وكيل تعليم الغربية يتابع امتحانات الفصل الدراسى الثانى من داخل غرفة عمليات المديرية وكيل تعليم الغربية يتابع الامتحانات
الغربية مصطفى عادل

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تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير امتحانات الصف السادس الابتدائي، والأول الإعدادي، والثاني الثانوي العام، والأول والثالث والرابع الفني، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.
 
واطمأن إلى سير الامتحان بصورة جيدة، وعدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية، بالفترتين الصباحية والمسائية، حيث يؤدي اليوم 102868 طالب يؤدون امتحانات الصف السادس الابتدائي في مادة اللغة العربية والخط والإملاء، ويؤدي 106557 طالب امتحانات الصف الأول الإعدادي في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، فيما يؤدي 39952 طالب امتحانات الصف الثاني الثانوي في مادتي اللغة العربية، والتربية العسكرية.
 
 بينما يؤدي 18979 من طلاب الصفين الأول والرابع الثانوي للتعليم الفني الصناعي، و17963 من طلاب الصفين الأول والثالث الثانوي للتعليم الفني التجاري والفندقي، و2892 طالب من طلاب الصف الأول الثانوي للتعليم الفني الزراعي، مواد مختلفة تبعاً لتخصصاتهم ووفق الجدول المعلن لكل نوعية.
 
وأكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة.

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