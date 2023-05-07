انتظام امتحانات النقل للصفين الأول والثانى الإعدادى فى 11 إدارة تعليمية بسوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

انتظمت اليوم الأحد، السابع من مايو 2023 أعمال امتحانات النقل للفصل الدراسى الثانى للصفين الأول والثانى الإعدادى للمدارس الإعدادية العامة واللغات والرسمية والخاصة والرياضية والمتخلفين عن الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022/2023 وذلك بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، داخل 11 إدارة تعليمية، هي عدد إدارات مديرية التربية والتعليم بسوهاج

وجاء امتحان الصف الأول الإعدادى اليوم الأحد، بمادة اللغة الأجنبية والتربية الرياضية للمدارس الرياضية، والإثنين الدراسات الاجتماعية والجبر والإحصاء، والثلاثاء العلوم والتربية الفنية، والأربعاء الهندسة والتربية الدينية.

أما بالنسبة للصف الثانى الإعدادى والتي انطلقت أعمال الامتحان له أمس، فقد بدأ بالجبر والإحصاء والتربية الدينية، والأحد اللغة العربية والخط العربى والتربية الرياضية بالمدارس الرياضية، والإثنين اللغة الأجنبية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والأربعاء العلوم والتربية الفنية.

وعقد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج اجتماعًا بمديري الإدارات التعليمية لمناقشة استعداد المديرية والإدارات التعليمية والإدارات الديوانية المعنية لامتحانات النقل والشهادات الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تطبيق القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وتنفيذ ما جاء فيها من تعليمات بدقة لضمان اجراء الامتحانات في مناخ تربوي آمن يوفر مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

كما أكد أن جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، استعدت لامتحانات الترم الثاني بمختلف المراحل التعليمية، وأن جميع الإمكانات المتاحة للمديرية والإدارات التعليمية سيتم استخدامها الاستخدام الأمثل لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الامتحانات بيسر وأمان .

جاء ذلك بحضور كل من، ماهر عبد الخالق، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وعطا الميموني، مدير عام التعليم العام، ياسر أمين حجازي، مدير عام الشئون المالية والتنفذية.