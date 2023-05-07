تعرف على الحركة الملاحية لموانئ البحر الأحمر وتداول البضائع بها اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، تم خلالها تدوال 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و627 شاحنة و30 سيارة.

وأكد المركز الإعلامي للهيئة فى بيان له، أن حركة الواردات شملت 2500 طن بضائع، و300 شاحنة و 15 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع، 327 شاحنة و15 سيارة .

وأوضح البيان، أن ميناء سفاجا يستعد لمغادرة السفينتين أمل، وبوسيدون إكسبريس، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2، وبوسيدون إكسبريس.

كما تم تداول 3000 طن بضائع و325 شاحنة بميناء نويبع، ويستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين سينا، وبريدج، بينما تغادر السفينة سينا اليوم، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية "سفر / وصول " للسفن الثلاث وهي بريدج، ايلة، وسينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1340 راكبا بموانئها.