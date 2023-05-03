توزيع 4000 كرتونة مواد غذائية و15 ألف كيلو لحوم على غير القادرين بكفر الشيخ

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ وجمعية الأورمان، فى تحقيق إنجازات ومبادرات خيرية كبيرة تضاف إلى رصيد العمل الأهلى الخيري، امتدت لجميع القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجًا، فتوزيع الالاف من كراتين المواد الغذائية واللحوم وعمل عمليات العيون والقلب لغير القادرين بجميع مراكز المحافظة.

جاء ذلك خلال استعراض اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، لتقرير شامل عن انجازات مكتب مشروعات الأورمان بكفرالشيخ خلال شهر رمضان المبارك، موضحا أن هذه المساهمات والمساعدات العينية التي قدمتها الجمعية نتاج التعاون المستمر مع أجهزة المحافظة التنفيذية، وتوجيهات السيد المحافظ اللواء جمال نورالدين بتوفير كل التسهيلات اللازمة والمطلوبة لتوسيع وتعزيز نشاط المؤسسة على مستوى المحافظة.

وقال شعبان إن الجمعية قدمت كافة الدعم والعون في القرى والنجوع بمحافظة كفرالشيخ، حيث وزعت الاورمان أكثر من 4000 كرتونة مواد غذائية خلال الشهر المبارك بالتعاون مع أكبر شركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى توزيع عدد 15 ألف كيلو لحوم وذلك من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في كافة ربوع االمحافظة وذلك تحت إشراف مديريات التضامن وبالتنسيق مع الوحدات المحلية ضمن خطة تنموية تحتشد في تنفيذها كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية.

وتابع شعبان: "في المجال الطبي ومن خلال مشروع مكافحة العمى تم عمل عمليات عيون للمرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز محافظة كفرالشيخ، ولمرضى القلب من عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا تمامأ لمرضى القلب غير القادرين".

والجدير بالذكر أن الجمعية نجحت وحتى الآن من إجراء 54 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين، وتوقيع الكشف الطبي على 932،729 مريضًا، وإجراء 208،987 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 127،186 نظارة طبية لغير القادرين.