تحصين 118 ألف رأس ماشية فى بنى سويف ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع

بنى سويف ـ هانى فتحى

تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وتضمن التقرير اليومي، الذي أعده الدكتور أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطري، الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها قد وصل إلى 117 ألفا و973رأساً (104 آلاف و963 من الأبقار، 11 ألفا و670 من الجاموس، 1340 من الأغنام والماعز)، وذلك منذ انطلاق الحملة 4 مارس 2023 وحتى 6 مايو الجاري"، فيما يستمر العمل بالحملة وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف من خلال الوحدات البيطرية بالمراكز والمدن، والتي تم دعمها وتجهيزها بالفرق البيطرية، وأدوات ومعدات أعمال التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.

يُذكر أن المحافظ د.محمد هاني غنيم، قد أصدر تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية بالتواصل المباشر، وتوفير التسهيلات المطلوبة، لتحقيق كامل المستهدف من الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، التي تنفذها الخدمات البيطرية،مع حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.