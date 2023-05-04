تحصين أكثر من 117 ألفا من الثروة الحيوانية ببنى سويف لمواجهة الحمى

تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، والتى تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف ، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة ،لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة.

وتضمن التقرير اليومى، الذى أعده الدكتور أحمد الجبالى مدير عام الطب البيطري،الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات التى تم تحصينها قد وصل إلى 117 ألف و444رأساً( 104 ألف و447 من الأبقار+ 11 ألف و657 من الجاموس ، 1340من الأغنام والماعز)، وذلك منذ انطلاق الحملة 4 مارس 2023 وحتى 2 مايو الجاري".

فيما يستمر العمل بالحملة وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف من خلال الوحدات البيطرية بالمراكز والمدن، والتى تم دعمها وتجهيزها بالفرق البيطرية، وأدوات ومعدات أعمال التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.