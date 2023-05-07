تحرير 22 محضرا ومخالفة متنوعة فى حملات على المخابز والمحلات بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر ، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز لمتابعة العمل فيها ورصد المخالفات لتقديم أفضل خدمات للمواطنين، وذلك بناء على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمواصلة الحملات يومياً وتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية.

وفي هذا الصدد، صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أنه تم تنظيم حملات فى إدارات تموين بندر الأقصر، وإدارة تموين البياضية، وإدارة تموين أرمنت، حيث تم ضبط مشروع جمعيتي لعدم ممارسة النشاط، وضبط تاجر تموين لعدم ممارسة النشاط، وضبط عدد 5 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وفى إدارة تموين إسنا تم المرور على المخابز البلدية والأسواق بدائرة الإدارة، حيث أسفر المرور عن تحرير عدد 10 مخالفات تموينية شملت ما يلي:- (عدد 7 محضر عدم الإعلان عن الأسعار - عدد 2 مخبز إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - مخبز عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين).

وأضاف الدكتور تامر صلاح مختار، فى بيان صحفى، أنه قامت إدارة الرقابة التموينية بديوان عام المديرية، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية للتأكد من جودة الخبز المنتج للمواطنين، وأسفرت الحملة عن ما يلى:- (عدد 1 تصرف فى عدد 6 شيكارة دقيق بلدى - عدد 2 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية - عدد 1 إنتاج خبز ناقص الوزن القانونى - عدد 2 عدم وجود ميزان حساس بالمخبز)، كما قامت إدارة التجارة الداخلية بديوان عام المديرية بتشديد الرقابة على المخابز والأسواق، ومعرفة مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات التموينية، ومتابعة محطات الوقود وأسفرت الحملة عن تحرير 2 محضر تقرير تصرف في عدد 6 جوال دقيق، ومحضر عدم وجود ميزان.