وكيل تموين الأقصر يقود جولات على محطة تموين السفن لخدمة المراكب السياحية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، جولات مكثفة على محطة تموين السفن لمتابعة خدمة المراكب السياحية والفنادق العائمة حول المحافظة، وذلك بناء على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمرور اليومى على كافة المحطات لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين والمراكب السياحية.

شارك فى جولات وكيل وزارة التموين بالأقصر، وكيل المديرية والمهندس جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية، ومديري الإدارات ورؤساء المكاتب، حيث تابعوا العمل فى محطات خدمة وتموين السيارات، ومحطة تموين السفن على مستوى المحافظة، وذلك لمتابعة الأرصدة ومتابعة أسعار بيع المنتجات البترولية الجديدة، طبقاً لقرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم (315) لسنة 2013، ولم يتم رصد أي مخالفات حتى الآن.

فيما تابع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أمس الخميس، في جولة تفقدية على عدد من مواقف السيارات داخل مدينة الأقصر، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمواقف سيارات الأجرة ، لمراقبة الالتزام بالتعريفة الجديدة وخطوط سير السيارات ، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار السولار، حيث تفقد محافظ الأقصر مجمع مواقف شرق السكة وكذا موقف "البياضية - ارمنت" ، للوقوف على أعمال التطوير الجارية بهم ، والتأكد من انتظام سير العمل دون وجود عقبات تواجه الركاب والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة المقررة وكذلك الإلتزام بعدد الركاب المقرر وخطوط السير المرخص بها لكل سيارة.

كما التقى محافظ الأقصر بعدد من سائقي الأجرة، وإستمع لمقترحاتهم وشكواهم، حيث أثنى السائقين على أعمال تطوير المواقف وتحويلها لأماكن حضارية تليق بمكانة المدينة العريقة، ورافق المحافظ خلال الجولة العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر.



وكيل تموين الأقصر يقود جولات على محطة تموين السفن



جولات على محطة تموين السفن لخدمة المراكب السياحية