بدء التصويت المبكر فى الانتخابات العامة بتايلاند

وذكرت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن أكثر من مليوني تايلاندي على مستوى البلاد قد سجلوا من أجل التصويت في وقت مبكر قبل الانتخابات المقررة يوم 14 مايو الجاري والتي يصفها البعض بأنها "ستكون بمثابة صدام بين الأحزاب التي يدعمها الجيش وحركات المعارضة الصاعدة".

وأضافت القناة أن مراكز الاقتراع ستغلق أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي للبلاد، مشيرة إلى أن مبيعات الكحول محظورة في جميع أنحاء تايلاند حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت ذاته.

وكانت الشرطة قد أعلنت أمس (السبت) أنه سيتم نشر نحو 3000 ضابط أمن في أنحاء العاصمة، وحذرت السكان من توقع ازدحام مروري أكبر حول مواقع مراكز الاقتراع.

ومن المقرر أن يصوت 100 ألف تايلاندي إضافي يعيشون في الخارج في عملية التصويت المبكر لهذه الانتخابات.

وبموجب الدستور، يمكن إجراء اقتراع مبكر قبل الانتخابات من أجل السماح بمشاركة الناخبين المحتمل عدم قدرتهم على التصويت في يوم الاقتراع المحدد كالعمال والطلبة المغتربين.

يشار إلى أن رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا قد أعلن في 20 مارس الماضي حل البرلمان تمهيدا لإجراء انتخابات جديدة.