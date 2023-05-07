بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه.. محافظ قنا يتابع أعمال الرصف بمدينة قفط

قنا صابر سعيد

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، جولة ميدانية بمدينة قفط لمتابعة معدلات الأداء ونسب تنفيذ مشروعات الرصف ورفع كفاءة الطرق والتطوير التي تشهدها شوارع المدينة بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين جنيه، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة، رافقه ياسر حماد، رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة قفط وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ قنا، إن أعمال رفع كفاءة الطرق وتركيب بلدورات الرصيف التي تجري بمدينة قفط تضم إعادة رصف شارع سعد زغلول من كوبري المرور حتي هندسة الري بطول 145 متر وعرض من 8 إلى 12 مترا تقريبا، وإعادة رصف شارع مصطفى كامل من هندسة الري حتى تقاطع شارع الثورة بطول 600 متر وعرض 8 أمتار تقريبا، وإعادة رصف شارع الأنصاري من تقاطع مصطفي كامل حتي سور الآثار بطول 175 متر وعرض 8 متر تقريبا، وإعادة رصف شارع الديكوفيل الغربي بطول 600 متر وعرض 8 متر تقريبا ، ورصف مدخل مجزر قفط بطول 50 متر وعرض 10 متر تقريبا، كما سيتم البدء في أعمال طبقة الأساس بشارع المحطة بطول 1000 متر تقريبا.

وأضاف الداودي، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل جاهدة لتحقيق مطالب المواطنين والاستجابة لشكواهم، خاصة فيما يتعلق بتطوير شبكة الطرق والعمل على رفع كفاءتها، موجها المسئولين بالتواجد الميداني بكافة مواقع العمل للتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتذليل العقبات وتسريع وتيرة الأعمال تحقيقاً للصالح العام، مشددًا علي ضرورة أخذ عينات من الطرق عقب رصفها، وإرسالها إلى المعامل للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية من قبل أعضاء اللجنة المختصة باستلام الطرق الداخلية بنطاق المحافظة، وذلك لتحقيق الجودة المطلوبة طبقا للمواصفات القياسية والفنية في أعمال الرصف، مؤكدا أن القيادة السياسية تبذل جهودا حثيثة للإرتقاء بكافة أعمال البنية التحتية بما يدعم خطة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

يذكر أن مشروع الصرف الصحي تم الانتهاء منه وافتتاحه تجريبيا ضمن المشروعات التي ينفذها برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بعد توقف 18 عاما، ويجري حاليا أعمال الرصف وتركيب البلدورات للأرصفة لإعادة المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.