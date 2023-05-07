انتظام امتحانات النقل بمدارس شمال سيناء دون شكاوى

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهدت امتحانات صفوف النقل بشمال سيناء، انتظاما ولم تتلق غرف العمليات أى شكاوى من المدارس التى تجرى بها الامتحانات.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم سير العملية الامتحانية لامتحانات النقل بمدرسة الشهيد ملازم أول محمد إبراهيم سليمان التجارية بنين، يرافقه المهندس ممدوح الشربينى مدير عام التعليم الفني.

وأدى فيها طلاب الصف الأول (64) طالبا وطالبة الامتحان بالفترة الأولى فى مادة اللغة الإنجليزية وزمن الإجابة ساعتان.

والفترة الثانية مادة المواطنة وزمن الإجابة ساعة ونصف ونسبة الحضور 97%، وطلاب الصف الثاني عددهم (129) طالبا وطالبة أدوا امتحان الفترة الأولى في مادة اللغة العربية و زمن الإجابة ساعة ونصف، والفترة الثانية مادة التربية الدينية وزمن الإجابة ساعة ونصف وبلغت نسبة الحضور (97%).

وخلال زيارته شدد وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء على اتباع التعليمات والقواعد الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان والتنبيه بعدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين اصطحاب المحمول داخل اللجان، وعدم السماح بالغش مع توفير الهدوء والجو المناسب لأداء الامتحانات و بلغ عدد اللجان (9) لجان للصفين الأول والثاني.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أن عدد المدارس التى تسير فيها امتحانات النقل بالمرحلة الابتدائية، 270 مدرسة وطلبة الصف الرابع 11238 تلميذ، بالصف الخامس 11178، والصف السادس 10068.

وإجمالى طلبة صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية 19274 بعدد 167 مدرسة ، والثانوى العام 8702 طالب بعدد 29 مدرسة ، والتعليم الفنى 6986 طالب.

قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه تم التجهيز للامتحانات والعمل على سرية وضع الامتحانات وطباعتها وتسليمها لمديري المدارس وإظهار جداول الامتحانات في مكان واضح بالمدرسة .

أضاف أنه تم وضع الامتحانات وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من الوزارة، وتجرى متابعة أعمال الكنترولات بالمدارس، وأن المدارس التي عقدت بها الامتحانات جهزت اللجان بنظافتها، توفير المياه وخاصة مياه الشرب، وتوفير الزائرة الصحية ومتابعة الحالة الصحية للتلاميذ.

وأشار إلى أنه تم التوجيه بتوفير الهدوء والنظام أثناء الامتحانات والقضاء على أي محاولات للغش. سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد وإعلان النتيجة بعد اعتمادها من مدير عام الإدارة ، توقيع ولي الأمر على نتيجة الطالب الذي له دور ثاني وكذا ارسال النتيجة.