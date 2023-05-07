اليوم السابع
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اليوم.. متحف التحنيط بالأقصر يحتفل بذكرى مرور 26 عاما على افتتاحه

الأحد، 07 مايو 2023 03:00 ص
اليوم.. متحف التحنيط بالأقصر يحتفل بذكرى مرور 26 عاما على افتتاحه المتحف
كتب محمد أسعد

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في إطار الاحتفال بذكري مرور 26 عاما على افتتاح متحف التحنيط بالأقصر، والذي يوافق اليوم الأحد 7 مايو من كل عام، ينظم المتحف عددا من الجولات الإرشادية المجانية لزائريه من المصريين ما يأتي في إطار دور المتحف كمؤسسة ثقافية تعليمية فنية، لرفع الوعي السياحي و الأثري لدي المواطنين. كما سينظم ندوة عن المتحف ومقتنياته المتميزة. 

وأوضح محمد شحاتة مدير عام المتحف، أن الجولات الإرشادية ستقدم شرحا تفصيليا عن مقتنيات المتحف وتاريخ إنشاءه، كما أنه سيقدم ندوة تعريفية عن تاريخ إنشاء المتحف، وما يحتوية من قطع أثرية وسيناريو العرض المتحفي والذي يستعرض عملية التحنيط في مصر القديمة من خلال  مجموعة فريدة من الأدوات المستخدمة بها ومجموعة من الأواني الكانوبية، ومومياوات، وتوابيت مزينة، وتمائم، وتماثيل المعبودات.
 
جدير بالذكر أن المتحف كان قد تم افتتاحه يوم 7 مايو عام 1997م، و تبلع مساحته حوالي 2035متر مربع، وهو أحد أهم المتاحف النوعية المتخصصة في مصر. 
 
يضم المتحف قاعة عرض واحدة يُعرض فيها عدد من القطع الأثرية التي تعطي تعريفًا شاملاً بعملية التحنيط بأكملها من خلال شرح الأهمية الدينية للتحنيط والطقوس المرتبطة به من عصر الدولة القديمة وحتى العصر المتأخر، و عرض العديد من الأدوات المستخدمة، و مجموعة من الأواني الكانوبية، والتوابيت المزينة بشكل متقن، وتمائم، وتماثيل المعبودات، واللوحات الجنائزية، بالإضافة إلى عدد من المومياوات البشرية ومومياوات الحيوانات مثل التماسيح، والقطط، والأسماك.
 
 

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