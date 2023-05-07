"النيابة الإدارية" تشدد على الالتزام بموعد مقابلة وظيفة معاون دفعة 2022

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

بدأت النيابة الإدارية ، المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022.

يستعرض "اليوم السابع" في السطور التالية، أبرز التعليمات الخاصة بحضور المقابلة الشخصية للنيابة الإدارية، ومنها:

1. التأكيد على الحضور فى الموعد المحدد لكل متقدم.

2. ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومى للمتقدم.

3. التأكيد على حضور الاختبار دون التليفون المحمول.

4. على كل متقدم الحرص على الحضور قبل موعد المقابلة بساعة

5. التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية (ارتداء الكمامة) .

6. مراجعة البيانات بكل دقة وفى حالة الاختلاف إبلاغ الأمانة العامة خلال أسبوع‎‎.

وأوضحت النيابة الإدارية، أن المقابلات بدأت أمس السبت في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً، وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر - ميدان النجدة وللاستعـــــــلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم عليه إدخال الرقم القومي الخاص به.