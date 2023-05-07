اليوم السابع
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القوات العراقية تتسلم الدفعة الأولى من طائرات "سوبرموشاك" الباكستانية

الأحد، 07 مايو 2023 05:39 م
القوات العراقية تتسلم الدفعة الأولى من طائرات "سوبرموشاك" الباكستانية احتفالية استلام الطائرات
كتب محمد جمال

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أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، الأحد، أن القوات العراقية ستتسلم اليوم الدفعة الأولى من طائرات "سوبرموشاك" الباكستانية.
 
وقال رسول، لوكالة الأنباء العراقية، لمناسبة مرور 92 على تأسيس قيادة القوة الجوية في العراق، إن "مهام القوة الجوية ليست قتالية فقط، وأنما لديها أسراب أخرى للنقل، حيث اشتركت طائرات C130 وطائرات انتينوف في نقل العوائل خلال عمليات التحرير، وخاصة فى حديثة والبغدادي وإرسال المؤن، كما شاركت فى رمى المنشورات على المناطق التى كانت تتواجد فى العصابات الإرهابية".
 
ولفت إلى أنه "بعد عام 2003 كان هناك دور كبير في إعادة بناء القوة الجوية، وتم إدخال طائرات f16 وT50 الكورية"، مؤكدا "وجود تحديث لاستكمال بناء قدرات القوات الجوية".
 
وأوضح، أن "الطيارين العراقيين وقيادة القوة الجوية اشتركوا فى عمليات مساعدة الوزارات الأخرى خلال فترة جائحة كورونا، حيث كان لها دور في نقل للقاحات من الصين، كما قدمت القوات الجوية الإعانات  للجارتين تركيا وسوريا خلال الزلزال، فضلا عن مساهمتها في نقل الجالية العراقية في السودان".
 
وكانت وزارة الدفاع العراقية نشرت فى 18 أبريل الماضى، فيديو تسلم القوات الجوية العراقية للطائرات الباكستانية.

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