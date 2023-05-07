العراق ومجلس الأمن يناقشان الجهد الدولى لإنهاء تهديد "داعش" الإرهابى

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ناقش مستشار الأمن القومى العراقى قاسم الأعرجى مع فريق الدعم التحليلى ورصد الجزاءات التابع لمجلس الأمن الدولي، الجهد الدولى لإنهاء تهديد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال المكتب الإعلامى لمستشار الأمن القومي، فى بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) اليوم الأحد، إن الجانبين اجتمعا لمناقشة الجهد الدولى لإنهاء تهديد "داعش" الإرهابى وما يمثله من خطر على السلم والأمن الدوليين، وكذلك دعم جهود العراق لاستلام إرهابيى داعش المطلوبين، الذين صدرت بحقهم النشرات الدولية.



وأشار المكتب إلى أنه جرى خلال الاجتماع، حث الدول على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، لاستعادة الآثار العراقية المسروقة التى استولى عليها "داعش" الإرهابى فى العراق.



وأوضح أن الفريق الدولى ثمّن جهود العراق والتضحيات التى قدمها أبناؤه فى محاربة التنظيم الإرهابي، مشددا على أهمية استمرار دعم المجتمع الدولى للعراق فى مواجهة الإرهاب والقضاء عليه، وكذلك إعادة آثاره المسروقة وتسليم المطلوبين.



وتُعقَد الاجتماعات مع فريق الدعم التحليلى ورصد الجزاءات التابع لمجلس الأمن الدولى بشكل دوري، من أجل دعم العراق فى حربه ضد الإرهاب، وضمن متطلبات قرارات مجلس الأمن الدولي.