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بحث النائب العام فى السعودية الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم /الأحد/ فى الرياض، مع النائب العام في الصومال سليمان محمد محمود، والوفد المرافق له، عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعاون بين البلدين فى المجالات العدلية النيابية وسبل تطويرها فى جميع المجالات لاسيما فى مجال الجرائم العابرة للحدود.