وجرى - خلال اللقاء - تبادل الأحاديث الودية الأخوية، كما أطلع النائب العام الصومالي على عرض تعريفي عن النيابة العامة السعودية، والتطور التقني في معالجة الإجراءات القضائية التي يباشرها أعضاء النيابة العامة ومؤشرات الأداء الجزائي التقني، والمبادرات النوعية التى تتميز بها النيابة العامة فى المملكة، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).