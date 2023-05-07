السجن المشدد 3 سنوات فى الإسكندرية لمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار وائل عزيز حسن مهنا والمستشار الدكتور إيهاب رفعت السعدنى، بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم " إ.ا.ع "، مما أسند إليه وبوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة المقضى بها، ومصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية، فى اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية.

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 13079 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا بقيام المتهم بالاشتراك مع اخرين بالانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى ارتكاب جرائم إرهاب من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعرض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر والقاء الرعب بين الأفراد للخطر التى كفلها الدستور والقانون، ومنع السلطات العامة من القيام بعملها، وممارسة نشاطها منتهجين فى ذلك القوة والعنف والتهديد والترويع مع علمهم بتلك الأغراض.

كانت التحريات، أكدت انضمام المتهم " إ.أ.ع" نقاش، انضم مع اخرين إلى تنظيم سرى لجماعة الإخوان الإرهابية، وأنهم يخططون إلى عمليات ضد مؤسسات الدولة نفاذا لتكليفات صادرة من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وأنهم يحرزون مطبوعات وأسلحة بمساكنهم ونفاذا لإذن النيابة، تم ضبط المتهم مع اخرين بحوزتهما قرص صلب خارجى عليه مذكرات عليها كتابات تنظيمية ضد الدولة، وثبت من تقرير الأدلة الجنائية من فحص للقرص الصلب، احتوائه على أغانى جهادية وفيديو لحفل تدشين حزب الحرية والعدالة وفيديو عن لقاءات متنوعة عن فض اعتصام رابعة، وفيديو عن حقيقة حركة 6 إبريل وملفات سخرية ضد قيادات الدولة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والمتهم أرتكب الجناية المعاقب عليها بمتقضى نصوص القانون بشأن مكافحة الإرهاب، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.