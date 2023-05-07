اليوم السابع
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الداخلية تكشف أسباب تبادل سيدتين الاتهامات بالمعصرة

الأحد، 07 مايو 2023 05:04 م
الداخلية تكشف أسباب تبادل سيدتين الاتهامات بالمعصرة رجال الشرطة - أرشيفية
أحمد إسماعيل

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً استغاثة إحدى السيدات بالقاهرة، لتضررها من جارتها.
 
بالفحص أمكن تحديد الشاكية (ربة منزل - مقمية بدائرة قسم شرطة المعصرة)، وبسؤالها أفادت بتضررها من (عاملة بمكتبة أسفل العقار محل سكنها) لكثرة المترددين على المكتبة المشار إليها، كما تبين أن الشاكية "مهتزة نفسياً".
 
باستدعاء الأخيرة وسؤالها، أيدت أقوال الشاكية، واتهمتها بإلقاء مخلفات وبقايا طعام بشكل دائم من شرفتها أمام المكتبة،
فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

امن القاهرة

وزارة الداخلية

المعصرة

الفيس بوك



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