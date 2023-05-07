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الاتحاد الأوروبى يدعو الاحتلال لاحترام حق الطفل الفلسطينى فى التعليم

الأحد، 07 مايو 2023 12:39 م
الاتحاد الأوروبى يدعو الاحتلال لاحترام حق الطفل الفلسطينى فى التعليم طلاب فلسطين
كتبت: هناء أبو العز

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أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، أنه يجب على إسرائيل وقف جميع عمليات الهدم والإخلاء، التي لن تؤدي إلا إلى زيادة معاناة الفلسطينيين وتصعيد بيئة متوترة أصلا.
 
وأعرب الاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي، عن صدمته إزاء قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم مدرسة "جب الذيب" المُمولة من قبله، والتي تخدم 60 طفلا، مشددا على أن عمليات الهدم غير قانونية بموجب القانون الدولي، وأنه يجب احترام حق الأطفال في التعليم.
 
وكانت سلطات الاحتلال، قد هدمت صباح اليوم، مدرسة "التحدي 5" الأساسية المختلطة بمنطقة "جب الذيب" في بيت تعمر، شرق بيت لحم.
 
يشار إلى أن قوات الاحتلال هدمت، 11 مدرسة، منذ عام 2016.
 
 

الاتحاد الأوروبى

فلسطين

التعليم

جب الذيب

بيت لحم



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