اليوم السابع
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أكرم القصاص
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فلسطين تستنكر تدمير الاحتلال الإسرائيلى مدرسة أساسية حكومية فى بيت لحم

الأحد، 07 مايو 2023 10:58 ص
فلسطين تستنكر تدمير الاحتلال الإسرائيلى مدرسة أساسية حكومية فى بيت لحم شرطة الاحتلال الإسرائيلى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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استنكرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية اليوم الأحد، إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي، على تدمير مدرسة أساسية حكومية في بيت لحم، ما تسبب في حرمان طلبتها من تلقي تعليمهم بشكل حر وآمن ومستقر أسوة بأطفال العالم.

وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي - أن هذه الجريمة البشعة تندرج في إطار جرائم الاحتلال المتواصلة بحق القطاع التعليمي، واستهدافه للأطفال والطلبة والكوادر التربوية والمؤسسات التعليمية دون اكتراث بمنظومة المواثيق والأعراف والقوانين الدولية.

وطالبت المؤسسات والمنظمات الدولية والحقوقية؛ بتحمل مسؤولياتها إزاء انتهاكات الاحتلال المتصاعدة، والعمل على فضحها وإثارتها في المحافل والميادين كافة، وتوفير الحماية والمناصرة لطلبتنا وللكوادر التربوية في ظل تصاعد هذه الانتهاكات.

وأكدت أنها ستقوم بتوفير كل ما يلزم لتقديم خدمة التعليم في كافة الأماكن والمناطق؛ تأكيدا على ضمان الحق في التعليم لجميع الطلبة، وتعزيز مقومات صمود وثبات أبناء الشعب الفلسطيني على أرضهم.

 


فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي

وزارة التربية والتعليم الفلسطينية

الشعب الفلسطيني



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