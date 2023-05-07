اعرف الطريقة الصحيحة لغسل اليدين.. وفوائدها لتجنب البكتيريا

كتبت ميرفت رشاد

يعتبر غسل اليدين بشكل صحيح وسيلة فعالة لإزالة ومنع انتشار الجراثيم، ويجب تشجيع الناس في جميع أنحاء العالم على زيادة الالتزام بنظافة اليدين في مرافق الرعاية الصحية من أجل حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية من الإصابة بالعدوى، كما اقترحت منظمة الصحة العالمية ، من المهم غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، وإليك الطريقة الصحيحة لغسل اليدين والفوائد الصحية لها، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

اتبع هذه الخطوات لغسل يديك بشكل صحيح: 1. بلل يديك بمياه نظيفة وجارية، أغلق الصنبور واستخدم الصابون.

2. افركي يديك بالصابون ، افركي ظهر يديك بين أصابعك وتحت أظافرك، افرك لمدة 20 ثانية على الأقل.

3. الآن افتح الصنبور واشطف يديك.

4. جفف يديك بمنشفة نظيفة أو جففهما في الهواء.



ما هي الأوقات التي يجب أن تغسل فيها يديك؟ بعد العودة من التسوق من البقالة أو الخروج قبل ارتداء القناع وبعد التخلص منه بعد السعال أو العطس عند رعاية المرضى قبل وأثناء وبعد تحضير الطعام قبل الأكل بعد استخدام المرحاض عندما تكون يديك متسخة بعد التعامل مع الحيوانات أو فضلاتها فوائد غسل اليدين بانتظام 1. غسل اليدين بانتظام يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بعدوى مثل البرد والإنفلونزا.

2. يمنع التهابات العين التي يمكن أن تسببها البكتيريا والجراثيم التي تدخل العين من اليدين.

3. غسل اليدين بانتظام مهم لخلق بيئة عمل أكثر أمانًا للعاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى.

4. غسل اليدين بانتظام يساعد في إزالة الجراثيم والبكتيريا التي يمكن أن تسبب الإسهال وأمراض الأمعاء.