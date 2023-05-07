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استطلاع لواشنطن بوست: تراجع شعبية بايدن بين الأمريكيين منذ توليه المنصب عام 2021

الأحد، 07 مايو 2023 06:46 م
استطلاع لواشنطن بوست: تراجع شعبية بايدن بين الأمريكيين منذ توليه المنصب عام 2021 ترامب وبايدن
كتب محمد جمال

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أظهر استطلاع للرأى أجرته صحيفة "واشنطن بوست"وقناة  ABCتراجع شعبية الرئيس الأمريكى، جو بايدن، بين الأمريكيين إلى مستوى منخفض جديد منذ توليه لمنصبه عام 2021.

وأظهر الاستطلاع عقب إعلان بايدن نيته الترشح لانتخابات العام 2024، أن 36% من المستطلعين يؤدون ترشحه لولاية ثانية، مقارنة باستطلاع شهر فبراير الماضى حيث بلغ عدد المؤدين له حينها 42%، فى حين يعارض 56% من المستطلعين إعادة ترشيحه لولاية ثانية.

بايدن 55
واشنطن بوست

كما عرض الاستطلاع سؤالا حول الرئيس الأكثر كفاءة في حل المشاكل الاقتصادية من وجه نظر الأمريكيين، إن كان الرئيس الحالي جو بايدن، أم الرئيس السابق دونالد ترامب، أجاب 54% أنه ترامب، في حين اختار بايدن 36% فقط.

في ذات الوقت، أظهر الاستطلاع أن 58% من مؤيدى الحزب الديمقراطي يفضلون عدم ترشيح بايدن للانتخابات، وأن 44% سيصوتون لترامب خلال الانتخابات المقبلة، مقابل 38% لصالح بايدن.

وتجر الإشارة إلى أن الاستطلاع أجري على ما يقرب من 1000 أمريكي بالغ ، في الفترة ما بين الـ 28 أبريل - 3 مايو.


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الانتخابات الأمريكية

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