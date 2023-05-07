اليوم السابع
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الأحد، 07 مايو 2023 03:56 م
أكرم القصاص
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إنهاء تجميد عضوية سوريا بالجامعة العربية..واستئناف مشاركة وفودها فى أنشطتها

الأحد، 07 مايو 2023 02:57 م
إنهاء تجميد عضوية سوريا بالجامعة العربية..واستئناف مشاركة وفودها فى أنشطتها الجامعة العربية
بيشوى رمزى

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قرر مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، وطالب الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ ما ورد في هذا القرار، وإحاطة المجلس بالتطورات.
 
 
وجدد المجلس التزامه بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية وذلك استنادا إلى ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه والتأكيد على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية لمساعدة سوريا على الخروج من أزمتها.
 
ورحب بالبيانات العربية الصادرة عن اجتماع جدة، واجتماع عمان، مؤكدا ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الازمة.
 
وشكل المجلس لجنة اتصال وزارية مكونة من مصر والأمين العام لجامعة الدول العربية والأردن والسعودية والعراق ولبنان، لمتابعة تنفيذ بيان عمان والاستمرار في الحوار مع الحكومة السورية للتوصل إلى حل شامل.

 


الجامعة العربية

وزراء الخارجية

سوريا

الحكومة السورية



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