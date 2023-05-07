إنهاء تجميد عضوية سوريا بالجامعة العربية..واستئناف مشاركة وفودها فى أنشطتها

بيشوى رمزى

قرر مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، وطالب الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ ما ورد في هذا القرار، وإحاطة المجلس بالتطورات.