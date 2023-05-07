إقبال كبير على قوافل مراجعة مواد الشهادة الإعدادية فى يومها الأول ببورسعيد.. صور

وتعدت أعداد الحاضرون ما يتخطى الـ 1700 طالب وطالبة، لمتابعة المراجعات النهائية لجميع المواد، التى تقدم عن طريق أساتذة متخصصون فى وضع الإمتحانات النهائية، كما كان الإقبال بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات كبيراً مما دفع إدارة القواقل إلى فتح 4 قاعات لاستقبال الأعداد المتزايدة منهم، وتم استيعابهم جميعا.

وفى مدينة بورفؤاد، شهدت مدرسة الخلفاء الراشدون الإعدادية إقبال كبير على حضور المراجعات النهائية للشهادة الإعدادية من الطلبة والطالبات، وحرص جميع أبناء المدينة على الحضور بكثافة وأعداد كبيرة للاستفادة من خبرة المدرسين المتخصصين فى مواد "اللغة العربية والتربية الإسلامية، الدراسات الاجتماعية، رياضيات، اللغة الإنجليزية، الرياضيات والعلوم".

وانطلقت اليوم الأحد، القوافل التعليمية، بحضور دكتورة هالة عبد السلام وكيل الوزارة، وتستمر حتى الخميس 11 أبريل الجاري، عبر مدرسين متخصصين فى جميع المواد من ذوي الخبرة بوضع الامتحانات.

وضمت القافلة التعليمية لأول مرة، مراجعة للشهادة الإعدادية للمكفوفين وضعاف البصر والصم وضعاف السمع من خلال طريقة برايل (بيركنز) بمدرسة التربية الفكرية.

كما استضافت مدرستا بورسعيد الثانوية بنات ببورسعيد ، والخلفاء الراشدين الاعدادية ببورفؤاد قافلة الشهادة الاعدادية للطلبة اليوم في مادة الرياضيات.