اليوم السابع
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إقبال كبير على قوافل مراجعة مواد الشهادة الإعدادية فى يومها الأول ببورسعيد.. صور

الأحد، 07 مايو 2023 06:53 م
إقبال كبير على قوافل مراجعة مواد الشهادة الإعدادية فى يومها الأول ببورسعيد.. صور القوافل التعليمية ببورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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شهدت القوافل التعليمية لمراجعة مواد الشهادة الإعدادية ببورسعيد، التى تقام تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وتنظمها مديرية التربية والتعليم، إقبال كبير من الطلبة والطالبات فى جميع المدارس التى تستقبل القوافل بالمحافظة بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد. 
 
وتعدت أعداد الحاضرون ما يتخطى الـ 1700 طالب وطالبة، لمتابعة المراجعات النهائية لجميع المواد، التى تقدم عن طريق أساتذة متخصصون فى وضع الإمتحانات النهائية،  كما كان الإقبال بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات كبيراً مما دفع إدارة القواقل إلى فتح 4 قاعات لاستقبال الأعداد المتزايدة منهم، وتم استيعابهم جميعا. 
 
وفى مدينة بورفؤاد، شهدت مدرسة الخلفاء الراشدون الإعدادية إقبال كبير على حضور المراجعات النهائية للشهادة الإعدادية من الطلبة والطالبات، وحرص جميع أبناء المدينة على الحضور بكثافة وأعداد كبيرة للاستفادة من خبرة المدرسين المتخصصين فى مواد "اللغة العربية والتربية الإسلامية، الدراسات الاجتماعية، رياضيات، اللغة الإنجليزية، الرياضيات والعلوم". 
 
وانطلقت اليوم الأحد، القوافل التعليمية، بحضور دكتورة هالة عبد السلام وكيل الوزارة، وتستمر حتى الخميس 11 أبريل الجاري، عبر مدرسين متخصصين فى جميع المواد من ذوي الخبرة  بوضع  الامتحانات. 
 
وضمت القافلة التعليمية لأول مرة، مراجعة للشهادة الإعدادية للمكفوفين وضعاف البصر والصم وضعاف السمع من خلال طريقة برايل (بيركنز) بمدرسة التربية الفكرية. 
 
كما استضافت مدرستا بورسعيد الثانوية بنات ببورسعيد ، والخلفاء الراشدين الاعدادية ببورفؤاد قافلة الشهادة الاعدادية للطلبة اليوم في مادة الرياضيات. 
 
 
القوافل التعليمية ببورسعيد
القوافل التعليمية ببورسعيد

جانب من القوافل التعليمية
جانب من القوافل التعليمية

حضور القوافل التعليمية
حضور القوافل التعليمية

حضور كبير للطلاب بالقوافل
حضور كبير للطلاب بالقوافل

قوافل تعليمية
قوافل تعليمية

 


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