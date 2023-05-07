"إعلام القاهرة" تناقش استراتيجيات صناعة المحتوى الإعلامي الرقمي

كتب محمد صبحى

نظمت كلية الإعلام جامعة القاهرة، ظهر اليوم الأحد، الجلسة البحثية النقاشية الثانية تحت عنوان " استراتيجيات المحتوى الإعلامي الرقمي "، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثامن والعشرين للكلية والذي يُقام تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ترأس الجلسة أ.د. سلوى العوادلي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ود. سماح الشهاوي الأستاذ بالكلية (معقبا)، وبحضور مقررها د. نرمين الصابر المدرس بكلية الإعلام.

في بداية الجلسة، أوضحت سلوى العوادلي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن الذكاء الاصطناعي فرض نفسه كمجال متميز بحثيا بسبب تطبيقاته المتعددة على الساحة الإعلامية، مضيفة بأن كلية الإعلام استخدمت تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم.

وخلال فعاليات الجلسة البحثية، قدمت دكتورة حياة بدر، المدرس بقسم علاقات عامة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، عرضا لبحثها تحت عنوان "تأثير السرد الرقمي للعلامة التجارية في الإعلان على اتجاهات الجمهور نحو المنتجات الخضراء".، وتطرقت الورقة البحثية إلى التسويق والسرد الرقمي، وكيفية نشر المحتوى الرقمي ومدى تقبّل المجتمع له. وتوصلت الباحثة إلى أن السرد الرقمي له تأثير أكبر في عملية بيع المنتج وأوصت باستخدامه في الحملات الأولية لعملية البيع برفقة الإعلان المباشر.

وبدوره، عرض الباحث محمد محب، المدرس بكلية الإعلام جامعة سيناء، بحثًا بعنوان "الاستراتيجية الإقناعية المستخدمة في تطبيقات التسويق الإلكتروني"، وتوصل إلى أن سهولة إتمام عملية الدفع عامل من عوامل نجاح تطبيقات التسويق الإلكترونية.

وتطرقت الباحثة نعم محي الدين عبد الغفار، مدرس بالمعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الإعلام الحديث، إلى نتائج عرض بحثها "الاستراتيجيات الاتصالية لرسائل المنظمات الدولية والإقليمية عبر موقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد توتير"، مشيرة إلى أن المضامين العامة والارشادات والتوجيهات أكثر المضامين استخدامًا عبر المنصات الاعلامية، كما أظهرت النتائج ارتفاع في مستوى الاعتمادية على النصوص الإخباري، والتغريدات والنصوص ثم الصور، وفي المرتبة الأخيرة تأتي الرسوم البيانية والبث المباشر.

وأعقب ذلك عرض دراسة الباحثة أميرة أحمد عبد المجيد، المدرس المساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة، عن تأثير التسويق بالمحتوى الرقمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي على استجابات المستهلك المصري نحو العلامة التجارية، وذلك بالتطبيق على شركات الاتصالات، موضحة أن التسويق بالمحتوى الرقمي لا يقول للجمهور اشتري هذا المنتج بشكل مباشر، بل يقوم بعرض فوائده وماذا سيقدم لك كي يحصل تأثير على سلوك الجمهور الشرائي.

وأوصت الدكتورة نرمين الصابر، المدرس بكلية الأإعلام جامعة القاهرة ومقرر الجلسة، بضرورة استحداث إدارة للمحتوى التسويقي في الشركات، تضم فريق عمل مسئول عن متابعة تطوير وتحديث محتواها، ويكون على رأس الفريق مدير تحرير المحتوى والاستعانة بأساتذة التسويق لكتابة محتوى تسويقي متميز، وضرورة اجتهاد الباحثين للوصول إلى نظريات جديدة لاستخدامها في البحوث، وأيضاً استخدام أدوات للدراسات تتسق مع تطور تكنولوجيا الاتصال.

الجدير بالذكر أن المؤتمر العلمي الدولي لكلية اﻹعلام الثامن والعشرين يٌقام خلال يومي 7- 8 مايو 2023 تحت عنوان "صناعة المحتوى الإعلامي في العصر الرقمي :الآليات والتحديات"، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وبرئاسة الدكتورة حنان جنيد، عميدة كلية الإعلام، وتحت إشراف الدكتورة وسام نصر، وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أمين عام المؤتمر، وبمشاركة عدد كبير من الباحثين وأساتذة وخبراء الإعلام المصريين والعرب والأجانب.