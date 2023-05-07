اليوم السابع
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الأحد، 07 مايو 2023 03:44 م
أكرم القصاص
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إصابة 7 أشخاص فى حادثى سير بوادى النطرون وكوم حمادة بالبحيرة

الأحد، 07 مايو 2023 02:34 م
إصابة 7 أشخاص فى حادثى سير بوادى النطرون وكوم حمادة بالبحيرة إسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 7 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادثى سير بمركزى وادى النطرون وكوم حمادة  بالبحيرة. 
   
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 5 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة إثر وقوع حادث تصادم جرار زراعى وتروسيكل بطريق الوفائية دائرة  مركز كوم حمادة.
 
وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم حمادة  لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. 
 
كما أصيب شخصين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم  إثر وقوع حادث تصادم سيارتين  بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز وادى النطرون. 
 
وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. 
 
وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث. 
 

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