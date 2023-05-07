إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالمنيا

أصيب 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ربع نقل، بالطريق الزراعي السريع بمحافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارتين أحدهما ميكروباص بأخرى ربع نقل بالطريق الزراعي" القاهرة - أسوان بمحافظة المنيا، وتحديداً أمام قرية المحرص التابعة لمركز ومدينة ملوي، وأسفر الحادث عن مصابين.

وبإنتقال قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث تبين إصابة 5 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الأثار وتسيير الحركه بالطريق الزراعي، وتم نقل المصابين إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم.