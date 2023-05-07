إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة ربع نقل بعمود إنارة أمام قرية حمادة نطاق مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى مستشفى أولاد صقر لتلقى الإسعافات الأولية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، إخطار يفيد بورود حادث تصادم سيارة ربع نقل بعامود إنارة أمام قرية حمادة نطاق مركز أولاد صقر، وأسفر الحادث عن إصابة " السيد على " 35 سنة و" سمر نعمان " 55 سنة و" صابرين مرسي" 33 سنة و" هاشم لطفى " 38 سنة و" لطفى نعمان " 30 سنة م بإصابات متنوعة ما بين سكور وسحجات وكدمات.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أولاد صقر لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.