لقى طفل وعجوز مصرعهما، فيما أصيب والد الطفل باشتباه كسر بالعمود الفقري؛ إثر وقوع حادث انهيار منزل من 3 طوابق في قرية المانسترلي التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.