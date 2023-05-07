إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب أتوبيس بالشرقية

أصيب 10 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الأحد؛ إثر وقوع حادث انقلاب أتوبيس رحلات في طريق بلبيس - القاهرة الصحراوي، بمركز بلبيس ب محافظة الشرقية ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب أتوبيس رحلات في طريق بلبيس - القاهرة الصحراوي، قبل كارتة بلبيس بمركز بلبيس، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم رفع آثار الحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.