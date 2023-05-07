إزالة 8 حالات تعد على أراضى أملاك الدولة ضمن الموجة الـ21 بمركز المحلة

الغربية عادل ضرة

تابع رئيس مركز ومدينة المحلة، أعمال الموجة الـ 21، لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمركز المحلة وتحت إشراف نواب رئيس المدينة، وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية.

وأوضح مجلس مدينة المحلة، أنه تم تنفيذ 8 قرارات إزالة، لتعديات على أراضى الدولة بنطاق قري مركز المحلة، على مساحة 5 قيراط و 20 سهما بما يعادل 1,014 متر مربع، حيث تم إزالة تعد لمتغير غير قانوني، على مساحة 500 متر، بنطاق وحدة المعتمدية، عبارة عن سور بلوك وأعمدة حديدية وسقف صاج.

كما تم إزالة 4 حالات تعد على أملاك الدولة، على مساحة 300 متر، بنطاق وحدة محلة حسن، عبارة عن سور بلوك و خوص بغرض مقهى، ومبنى بلوك به أعمدة خرسانية، وغرفة بالخشب والخوص معروشة بالصاج، ودور أول علوى بالخرسانة، إلى جانب إزالة كشك، على أملاك السكة الحديد، على مساحة 15 متر، بنطاق وحدة صفط تراب.

وواصلت الحملات، بإزالة مبنى بالبلوك الأبيض، على الأرض الزراعية، بقرية بطينة التابعة لوحدة محلة أبوعلي، على مساحة 12 سهم، وإزالة قواعد خرسانية، على مساحة 16 سهم، بقرية كفر قريطنة، التابعة لوحدة نمرة البصل.

وأكد رئيس مدينة المحلة، على تواصل تنفيذ البرنامج الزمنى، لإزالة كافة أشكال التعديات، بالتنسيق المتواصل مع الجهات المعنية، وإعلاء هيبة الدولة وسيادة القانون.