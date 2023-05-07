إزالة تعديات على مساحة 2550 مترا فى مدينة أرمنت بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر ، العمل على قدم وساق بصورة يومية فى تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ضمن الموجة الـ21 تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، ومتابعة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.

وفى هذا الصدد، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، برئاسة العميد عادل شرشر، بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث أسفرت الحملة عن تنفيذ 7 حالات إزالة على مساحة 2550 مترا تقريباً، وكانت 4 حالات في قرية الرزيقات قبلى بناء بالطوب الأبيض ومونة الطين، و3 حالات بناء أسوار بالطوب الأبيض ومونة الطين بقرى الرياينة والرزيقات بحرى والمحاميد، حيث تمت الإزالة لجميع الحالات بمعدات المركز حتى سطح الأرض، وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، حيث شارك فى الحملة نائب رئيس المركز ومدير المتابعة ورؤساء القرى بالمركز ومدير ومشرفى الإدارة الزراعية بأرمنت.

ومن جانبه، أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة، والاستمرار في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، موجها بالمتابعة المستمرة، وإزالة أية تعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين، لافتاً إلى ضرورة الحفاظ على ما يتم استرداده من أراضي أملاك الدولة، حيث شارك فى التجهيزات للموجة 21 للإزالات كل من، محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، وهدي مغربي سكرتير مساعد المحافظة ورؤساء المراكز والمدن، وممثل مديرية الأمن، وممثلي كافة جهات الولاية ومسؤولي حماية الأراضي والأملاك والمتغيرات المكانية والري والأوقاف وحماية النيل والطرق والكباري والزراعة وشركة المياه، وعدد من الجهات المعنية.