أهالى المنوفية: الحوار الوطنى سيخرج بأفكار جيدة تساعد فى نمو الاقتصاد

المنوفية - محمد فتحى

يعد الحوار الوطنى فكرة جيدة، لأنه تضم جميع القوى السياسية والعلماء المفكرين من أجل طرح أفكار تساعد على نمو الاقتصاد المصرى والنهوض بمصر إلى بر الأمان، فى ظل الأزمة الاقتصادية الكبيرة التى تشهد مصر ودول العالم بأكمله.

ويقول محمد عبد الفتاح الجمال والمقيم بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، أن فكرة الحوار تعد من أهم الأفكار التى جمعت بين الأحزاب والقوى السياسية والعلماء والمفكرين وكافة أطياف الدولة لطرح الأفكار للنهوض بمصر إلى بر الأمان.

وأضاف "الجمال"، أن فكرة الحوار الوطنى استطاعت الجمع بين جميع أطياف الدولة بمشاركة الحكومة المصرية وتحت رعايتها، والهدف منه طرح أفكار والأخذ بالأفكار الصحيحة منها لكى نستطيع مواكبة الظروف الاقتصادية التى تشهدها الدولة المصرية ودول العالم بأكمله.

ويشير إسلام عبد المعطى شاهين والمقيم بقرية صنصفط التابعة لمركز منوف: أرى أن فكرة الحوار الوطنى فكرة ممتازة لأنه تضم جميع الأحزاب السياسية وأطياف الشعب المصرى من أطباء وأساتذة جامعات، وذلك للتفكير من أجل طرح أفكار تساعد على النهوض بالاقتصاد المصرى فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التى تشهدها دول العالم بأكمله.

وتمنى عبد المعطى أن يستطيع الحوار الوطنى أن يخرج بأفكار جيدة تساعد فى نمو الاقتصاد المصرى والنهوض به إلى بر الأمان.

ويؤكد محمد حامد والمقيم بقرية فيشا الكبرى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، أن ما يحدث الآن فى مصر من الحوار الوطنى هو رؤية صحيحة وسليمة وبداية جديدة لحياة سياسية جديدة تتحدث فيه جميع القوى المشاركة من القلب إلى القلب نظرة جديدة وتتطلع لمستقبل سياسى يشارك فيه كل محب ومخلص للوطن بداية انتصار للدولة المصرية وانتهاء عصر الظلام حقا مصر الجديدة تبدء من الآن.

ويضيف حامد، أن مصر الجديدة فى عصر الرئيس عبد الفتاح السيسى بدأت من وضع أساليب جديدة لحياة شعب خرج بها من عصر الظلام إلى عصر النور.

وأكد أن كل شباب مصر الشريف ينتظر من الدولة المصرية الخروج إلى النور بنجاح حقيقى من الحوار الوطنى وتكون بداية انتصار الحقيقة ووضع كل مخلص ومحب لوطنه فى المكان المناسب الذى يستحقه الوطن الغالى مصر الجديدة بسواعد ابناءها المخلصين تتقدم إيد فى إيد هنعيد أمجاد شعب مصر من جديد، مشيرا إلى أن الفراعنة فى أكبر حوار وطنى حقيقى يعبر عن أراء جميع أطياف الشعب العظيم.



محمد-حامد



محمد الجمال محمد الجمال