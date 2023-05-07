أنشطة فنية وأدبية وثقافية بفرع ثقافة الإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهدت العديد من المواقع الثقافية بم حافظة الإسماعيلية ، تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة الثقافية ، ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية بإدارة شيرين عبد الرحمن.

حيث واصل نادى أدب قصر ثقافة الإسماعيلية برئاسة الشاعر جمال حراجي لقاءاته الأدبية وأمسياته الشعرية المتميزة ، ونظم ندوته ضمن لقائه الاسبوعي بعنوان: "أخطاء شائعة فى كتابات المبدعين" حاضر فيها الدكتور أسامة سليم وكيل كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس.

كما تحدث فيها عن اللغة العربية وجمالياتها والأخطاء الشائعة في استخدام الألفاظ، وشهد الندوة نخبة من أدباء وشعراء ومثقفي محافظة الإسماعيلية، وأدار اللقاء الشاعر جمال حراجي رئيس النادى، والشاعر أحمد عليوة.

كما نظم قصر ثقافة الإسماعيلية، عرض فني لفرقة الاسماعيلية للالات الشعبية بقياده الفنان يحيي مولر، وقدم أجمل وأروع الأغاني التراثية والوطنية مصر العظيمة بشعبها، انا واد صياد من بحرى، إسماعيلية ياللي هواكي، نوح الحمام، انا عجبني مثل روح للحبيب وقله، اها يالالالي، انا الإسماعيلي، اهوى ياقمر، أبويا وصاني، ذلك بمركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد.

في بيت ثقافة القنطرة شرق اقيمت فاعليات اللقاء الأسبوعي لنادي أدب الطفل برئاسة الشاعر هيثم عمران، بدأ اللقاء بعمل ورشة رسم عن مظاهر الصيف، تلاها محاضرة عن فن المسرح. تلاها الاستماع الي مواهب النادي في فن التمثيل والالقاء والغناء، والتدريب علي الاداء، بحضور أولياء الأمور، إدار اللقاء إبراهيم الشهيد مدير البيت.