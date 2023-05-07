أسماء المصابين فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص أمام قرية السبعين بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

شهد الطريق الزراعى اليوم حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص أمام قرية السبعين بـ ملوى جنوب المنيا، وأسفر الحادث عن اصابات تم نقلهم إلى المستشفى.

كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا تلقت إخطارا من عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين مكروباص بالطريق الزراعي بين قرية الروضة ومدينة ملوي بمركز ملوي نتيجة التخطي الخاطئ.

وأسفر الحادث عن إصابة 19 شخصا، وهم هاشم محمد ربيع 42 سنة، ضياء الدين شحاتة 25 سنة، وفقي نبيل ميخائيل62 سنة ، الفي بشري ملك58سنة، محمد موسي عبد النعيم54سنة، ، بدرية شاهر شعبان 35سنة، وشقيقتها شهيرا30 سنة، عبد الله عاطف ابو العلا35 سنة، فتحي محمد لولي فرحات 58سنة، رحمة ربيع محمد 19 سنه ، منه الله ربيع حسن15 سنة، عيسي سعيد سلامة54 سنة، محمود عبد الله ناجي39 سنة ، سعيد رشاد موسي 43سنة، نادية فخري صالح 47 سنة، احمد شوال محمود56 ستة، صابر رشاد موسى 40 سنة، امل احمد درديري 18سنة، الاء عبد الرحمن حامد 19 سنة، جميعهم مفيمون بمركز ملوي.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتم التحفظ علي المركبتين تحت تصرف النيابة العامة وكانت مصادر أولية قد أشارت إلى أن عدد المصابين 28 شخصا منهم 9 أشخاص خرجوا من المستشفى مباشرة بعد التأكد من سلامتهم.