أخبار البورصة اليوم الأحد 7-5-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 7-5-2023، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط تداولات تجاوزت 1.2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.113 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وجولدن تكس للأصواف، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية.

البورصة تخسر 3 مليارات جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط تداولات تجاوزت 1.2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.113 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 403.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 57.7 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 94.05% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.27%، والعرب على 4.68%، واستحوذت المؤسسات على 10.99% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 89%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 10.9 مليون جنيه، 12.6 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 8.6 مليون جنيه، 79.3 ألف جنيه، 17.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 17235 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 3048 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 20571 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 7168 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 2982 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 4524 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 3584 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1270 نقطة.

وصعدت أسهم 49 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 75 شركة، ولم تتغير مستويات 76 شركة.

كما قررت إدارة البورصة، عدم الاعتداد بأثر العمليات المنفذة على أسهم شركات اودن للاستثمارات المالية، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، خلال جلسة اليوم الأحد، على سعر الإقفال اللحظي.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الأربعاء الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات بالم هيلز، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، والعربية لإدارة وتطوير الأصول 700 ألف سهم، 5.7 مليون سهم، 24.5 ألف سهم، على التوالي، كما وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، ورواد السياحة-رواد عدد 250 ألف سهم، 2000 سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعربية لحليج الأقطان، وجدوى للتنمية الصناعية، وبنك التعمير والإسكان عدد 145 ألف سهم، 440.3 ألف سهم، 110 آلاف سهم، 27.3 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، ورواد السياحة-رواد عدد 145.4 ألف سهم، 200 ألف سهم، 1800 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي رواد السياحة-رواد، ومستشفى النزهة الدولي عدد 900 سهم، 10.7 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، شراء عدد 1.4 مليون سهم من أسهم الخزينة بالبورصة، خلال جلسة يوم الأربعاء الماضي، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 5.68%.

كما أعلنت شركة الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، شراء المساهم شريف عدلي كيرلس بولس عدد 1.8 مليون سهم بسعر 2.35 جنيه بقيمة إجمالية 279.2 ألف جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 5.98% إلى 6.018%، وتم تنفيذ صفقة من خلال شركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية.

نهر الخير

أعلنت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، موافقة مجلس الإدارة على الحصول على قرض بقيمة 50.9 مليون جنيه من البنك الأهلي المصري، بفائدة 11% لمدة 5 سنوات وذلك لتمويل الآلات والمعدات الزراعية.

كما أعلنت شركة المهندس للتأمين، استعراض مجلس الإدارة الخطاب الوارد من صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهندسين في عضوية مجلس إدارة الشركة، ويتم وقف التعامل مع ممثلي الصندوق، في مجلس إدارة الشكرة بناءً على طلبهم، وتفويض محمد ناصر حسين بدر، ومحمد صلاح حماد في حضور مجلس إدارة الشركة.

يونيراب

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2023، وبلغت إيرادات الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج –يونيراب، 13.8 مليون جنيه مقابل 9.1 مليون جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 50.92%، وبلغ صافي الخسائر 3 ملايين جنيه مقارنة مع 5.3 مليون جنيه بنسبة نمو في الخسائر 43.05%.