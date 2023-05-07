هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.35% بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية ، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط تداولات تجاوزت 1.2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.113 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 17232 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 3048 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 20571 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 7168 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 2982 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 4524 نقطة.