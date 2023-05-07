أبرز المشاكل الجلدية في فصل الصيف

كتبت نهير عبد النبى

مع دخول فصل الصيف تتعرض البشرة لمشاكل عديدة ولكن حرارة الصيف الحارقة وما يرتبط بها من مشاكل الجلد والالتهابات أمر لا مفر منه، ويقدم "اليوم السابع" أبرز المشاكل الجلدية التي تنتشر في فصل الصيف وفقا لما ذكره موقع healthshots

البشرة الجافة والمتهيجة

على الرغم من أن البيئة حارة ورطبة ، لا يزال الجلد جافًا ومتهيجًا البشرة الجافة هي واحدة من أكثر مشاكل البشرة شيوعًا في الصيف. مصدره الأساسي هو تعرض الجلد الزائد للشمس وتكييف الهواء لفترات طويلة.

-التهاب الجريبات

تعرف الفتحة الموجودة على الجلد التي ينمو منها الشعر باسم الجريب كلما تلوثت بسبب البكتيريا أو الأوساخ ، فإنك تعزز التهاب الجريبات تبدو وكأنها بثرة على الطبقة الخارجية من الجلد، لكنها حساسة عند اللمس ومسببة للحكة إنها مشكلة جلدية صيفية نموذجية يمكن معالجتها بسهولة يوصى بارتداء ملابس خفيفة الوزن فضفاضة عندما يكون الجو حارًا ورطبًا.

- حساسية الشمس

يمكن أن يؤدي التعرض لأشعة الشمس إلى الإصابة بالشرى أو حتى الطفح الجلدي المثير للحكة تحدث هذه الطفح الجلدي عن طريق تناول بعض الأدوية.

- الطفح الجلدي الحراري

تسبب الغدد العرقية المسدودة في الجلد طفحًا حراريًا نظرًا لأن العرق لا يجد طريقه للخروج بسبب الانسداد ، فإنه يتراكم تحت الجلد، ما يتسبب في ظهور طفح جلدي وظهور نتوءات صغيرة ومثيرة للحكة عندما تنفجر البقع وتطلق العرق، يشعر العديد من الأفراد بإحساس وخز على جلدهم.

- حب الشباب والبثور

يمتزج العرق الموجود على بشرتك مع البكتيريا والزيت ويسد المسام ، مما يؤدي إلى ظهور البثور يعاني الأشخاص ذوو البشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب من هذه المشاكل في الصيف.